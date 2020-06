França

Polícia francesa descontente apela à intervenção do Presidente

Dezenas de polícias desfilam em Paris nos Campos Elíseos com a faixa "Sem polícia não há paz" a 12 de Junho de 2020. AFP

Texto por: Miguel Martins com AFP

Em França são muitos os protestos de polícias denunciando as medidas do governo para os privar de alguns métodos tidos como perigosos de detenção de suspeitos. Os polícias rejeitam quaisquer denúncias de racismo num contexto marcado pela morte do afro-americano George Floyd nos Estados Unidos nas mãos da polícia, quatro anos apos a morte por esclarecer há quatro anos de Adama Traouré em França.