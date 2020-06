França

Emmanuel Macron fala esta noite à nação

A alocução de Emmanuel Macron está prevista para esta noite, pelas 20h00 locais. © POOL/AFP/Arquivos

Texto por: Cristiana Soares com AFP

Numa alocução de sensivelmente 15 minutos, o chefe de Estado deverá fazer um balanço do período de desconfinamento e traçar as linhas gerais da terceira fase do processo, prevista para começar a 22 de Junho.