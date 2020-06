França

Discurso de Emmanuel Macron não convenceu a oposição francesa

Alocução presidencial de Emmanuel Macron neste domingo pormenorizou nova fase do desconfinamento em França. REUTERS - ERIC GAILLARD

Texto por: Miguel Martins com AFP

São muitas as reacções à alocução da noite passada em França do presidente Emmanuel Macron, abordando o desconfinamento ou ainda os protestos denunciando a violência policial. Muitas destas reacções prendem-se com a desejável retoma económica com o chefe de Estado a alegar ser necessário trabalhar e produzir mais.