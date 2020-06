França/Polícia

França: Polícia volta às ruas de Paris

França: Polícia volta a manifestar nas ruas de Paris REUTERS - BENOIT TESSIER

Texto por: RFI

Centenas de polícias voltaram, ontem, às ruas da capital francesa para protestarem contra as medidas anunciadas pelo ministro do Interior na semana passada. A mobilização aconteceu depois do Presidente francês reiterar o seu apoio às forças de segurança.