Os Verdes: "uma nova onda verde" que "se levanta em França"

O candidato Pierre Humic da coaligação União Europeia-Ecologia Verde venceu as autárquicas em Bordéus, 28 de Junho de 2020.

Os "Verdes" foram os grandes vencedores da segunda volta das eleições autárquicas francesas. O partido ecológico venceu em algumas das cidades mais importantes do país, como em Bordéus, Lyon, Marselha, Estrasburgo, Gronoble, Poitiers, Besançon ou ainda Tours.

Muitas das maiores cidades francesas ficarão agora, de forma inédita, nas mãos dos ecologistas na sequência da chamada "onda verde" que pontuou a segunda volta das eleições autárquicas deste domingo.

A cidade de Bordéus foi gerida durante mais de 70 anos pela direita, tendo passado pelas mãos de antigos primeiros-ministros como Jean-Chaban Delmas ou Alain Juppé.

O advogado Pierre Hurmic, do partido Os Verdes, foi este domingo eleito presidente da câmara de Bordéus.

Em declarações à RTL Pierre Hurmic explica as razões que terão pesado na vitória e na derrota do delfim de Alain Juppé, o autarca cessante Nicolas Florian.

"Fui eleito estando a liderar um movimento muito amplo. Fui apoiado por personalidades de dez partidos políticos. Não sou um homem de nenhum aparelho, os habitantes de Bordéus bem o sabem. Nunca tive quaisquer responsabilidades no seio de nenhum partido e, nomeadamente, no seio do movimento dos verdes", explicou.

"Há uma nova esperança quanto ao projecto", "uma nova onda verde" que "se levanta em França", apontam os militantes do partido Os Verdes, que alcança resultados históricos.

"Houve aqui aquilo a que se chama a onda verde. Ela foi tudo menos um movimento superficial, em Bordéus, mas também noutras cidades os autarcas estavam cada vez mais desvinculados das aspirações dos habitantes. Ora estes reclamam por mais ecologia! E depois são sempre os mesmos esquemas políticos", acrescenta o presidente da Câmara Municipal de Bordéus eleito este domingo.

"É suposto serem os acordos de aparelhos políticos a garantirem ganhos em termos de políticas! As pessoas estão fartas destes estratagemas, acho que os ecologistas que foram eleitos ontem, todos eles, souberam situar-se acima destas lógicas de aparelhos políticos", lembrou ainda Pierre Hurmic.

