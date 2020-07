França: Edouard Philippe apresenta demissão do governo

O primeiro-ministro francês apresentou a demissão ao Presidente Emmanuel Macron, anunciou esta sexta-feira o palácio do Eliseu. Edouard Philippe garante a gestão dos assuntos correntes até à nomeação de um novo executivo.

O comunicado do Palácio do Eliseu anunciou a suspensão do conselho de ministros, previsto para esta sexta-feira, mas garante que o governo de Edouard Philippe vai gerir os assuntos correntes até à nomeação de um novo executivo.

De acordo com o Le Monde, que cita o Eliseu, o próximo chefe do governo será nomeado nas próximas horas. Constitucionalmente nada impede Edouard Philippe de ser reconduzido ao cargo de primeiro-ministro, mesmo depois de ter apresentado a demissão.

No entanto, o diário francês avança que Edouard Philippe não deve ser reconduzido a Matignon.

A remodelação do executivo já era aguardada. Emmanuel Macron já tinha anunciado a vontade de traçar um novo caminho para os dois últimos anos do seu mandato.

A composição do novo governo deverá conhecida antes da próxima quarta-feira, data do próximo conselho de ministros.

