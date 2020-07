Governo francês com ministra de origem cabo-verdiana: Elisabeth Moreno

Anúncio do novo governo francês pelo Secretário-Geral do Eliseu, Alexis Kohler em Paris a 6 de Julho de 2020.

Acaba de ser revelado o novo governo francês dirigido por Jean Castex, incluindo uma ministra de origem cabo-verdiana, Elisabeth Moreno foi nomeada ministra da igualdade entre homens e mulheres. Natural da Ilha de Santiago ela dirigia a HP África a partir da África do Sul.

Uma das novidades do executivo é, pois, Elisabeth Moreno, ministra da igualdade entre homens e mulheres, nasceu no Tarrafal de Santiago em 1970, chegou com os pais a França 7 anos.

Formada em direito, trabalhou na área empresarial e dirigia actualmente o ramo África da multinacional de informática americana HP instalada na África do Sul.

Outra entrada prende-se com o advogado Eric Dupond Moretti, muito mediático, para a justiça, ou de Roselyne Bachelot, antiga ministra da saúde do presidente de direita Nicolas Sarkozy, que agora fica com a pasta da cultura.

Ela sucede no cargo a Franck Riester que, este, passa para o comércio externo, outra mexida prende-se com Gérald Darmanin que passa do orçamento ao interior, oficializando a queda do controverso Christophe Castaner.

Ao todo o executivo conta com oito novos ministros. O primeiro conselho de ministros da era Jean Castex está agendado para a tarde desta terça-feira.

