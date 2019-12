Futebol: Paris Saint-Germain reforçou liderança

Kylian Mbappé (direita), avançado do PSG, marcou o primeiro tento dos parisienses frente ao Nantes do brasileiro Andrei Girotto (esquerda).

A 16ª jornada do campeonato francês da primeira divisão de futebol encerrou com o triunfo do Paris Saint-Germain por 2-0 frente ao Nantes.

No Parque dos Príncipes os parisienses contaram com o internacional brasileiro Neymar e com o avançado francês Kylian Mbappé no onze inicial.

A primeira parte foi equilibrada e no intervalo nenhum das duas equipas conseguiram abrir o marcador. Aliás o PSG até marcou um tento, mas o golo e Neymar foi anulado pelo vídeo-árbitro.

A segunda parte acabou por ser mais favorável aos parisienses. Em casa conseguiram marcar dois tentos. O avançado Kylian Mbappé apontou o primeiro golo aos 52 minutos de jogo, enquanto a estrela brasileira Neymar marcou o segundo tento aos 85 minutos de grande penalidade.

O resultado final fixou-se em 2-0 para o Paris Saint-Germain.

Andrei Girotto, defesa brasileiro do Nantes, admitiu que o PSG soube aproveitar os erros da equipa.

Os parisienses lideram a tabela classificativa com 36 pontos, enquanto o Nantes está no nono lugar com 23 pontos.

Na próxima jornada o PSG desloca-se ao terreno do Montpellier a 7 de Dezembro pelas 17h30, enquanto o Nantes recebe o Dijon a 8 de Dezembro pelas 17h00.