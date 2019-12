Champions: PSG defronta Dortmund, Juventus desafia Lyon

O sorteio da Liga dos Campeões europeus de futebol, realizado em Nyon na Suíça, ditou destinos diferentes para as equipas francesas, PSG e Lyon, que vão defrontar respectivamente o Borussia Dortmund e a Juventus.

A fase de eliminação da Champions vai começar a 18 de fevereiro com os dois primeiros jogos da primeira mão dos oitavos-de-final da prova: Borussia Dortmund-PSG e Atlético Madrid-Liverpool.

O Paris Saint-Germain vai defrontar os germânicos do Borussia Dortmund, clube que terminou no segundo lugar no Grupo F com 10 pontos.

Isto enquanto o PSG acabou no primeiro lugar no Grupo A com 16 pontos. O favoritismo está do lado dos parisienses como nos confirmou Eric Mendes, jornalista especializado no PSG.

A segunda equipa francesa, o Lyon, vai defrontar a Juventus, onde actua o internacional português Cristiano Ronaldo.

A primeira mão entre as duas equipas vai decorrer a 26 de fevereiro em território francês.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo realiza a segunda temporada com a camisola da Juventus, clube que tem por objectivo arrecadar o troféu da Liga dos Campeões.

A Juventus terminou a fase de grupos no primeiro lugar no Grupo D com 16 pontos, enquanto o Lyon acabou no segundo lugar no Grupo G com 8 pontos, atrás do RB Leipzig, e à frente do SL Benfica que seguiu para a Liga Europa.

Ouça a análise de Eric Mendes, jornalista especializado no PSG.

Eric Mendes, jornalista

Eis o sorteio completo:

Borussia Dortmund-Paris Saint Germain

Real Madrid-Manchester City

Atalanta-Valência

Atlético Madrid-Liverpool

Chelsea-Bayern Munique

Lyon-Juventus

Tottenham-Leipzig

Nápoles-FC Barcelona