Desporto

Futebol: Paris Saint-Germain terminou ano 2019 na liderança da Ligue 1

Marquinhos, defesa-central brasileiro do Paris Saint-Germain. FRANCK FIFE / AFP

Texto por: Marco Martins

A 19ª jornada do Campeonato francês da primeira divisão de futebol, a Ligue 1, encerrou a primeira fase da Liga e também o ano de 2019. O Paris Saint-Germain terminou o ano na liderança com 45 pontos, mais sete do que o Marselha.