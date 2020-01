Futebol: Gelson Martins volta a desafiar Neymar

Gelson Martins (direita), avançado do Mónaco, marcou frente ao Paris Saint-Germain do brasileiro Neymar (centro).

O Mónaco, onde actua o avançado luso-cabo-verdiano Gelson Martins, recebe esta noite o Paris Saint-Germain da estrela brasileira Neymar, num jogo em atraso da 15ª jornada da primeira divisão do Campeonato de França.

Os Monegascos comandados pelo técnico espanhol Robert Moreno acolhem nesta quarta-feira os Parisienses, liderados pelo treinador alemão Thomas Tuchel, num jogo em atraso que pode permitir ao clube da capital francesa fugir um pouco mais na tabela classficiativa.

Recorde-se que este jogo ocorre três dias após o empate a três golos entre os parisienses e os monegascos num jogo que decorreu em Paris e a contar para a 20ª jornada.

Para Gelson Martins, avançado luso-cabo-verdiano do Mónaco que marcou no passado domingo, este jogo tem de ser encarado da mesma forma que o precedente pelos monegascos apesar do pouco tempo de recuperação que tiveram.

Na tabela classificativa, o Paris Saint-Germain continua na liderança com 46 pontos, mais cinco do que o Marselha do técnico português André Villas-Boas, enquanto o Mónaco ocupa o oitavo lugar com 29 pontos.