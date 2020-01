Futebol: Neymar e Mbappé afundaram Mónaco

O Paris Saint-Germain venceu por 1-4 na deslocação ao terreno do Mónaco, num jogo em atraso da 15ª jornada da Liga Francesa, e reforçou a liderança com oito pontos de vantagem sobre o Marselha.

No Estádio Louis, em território monegasco, a equipa liderada pelo espanhol Robert Moreno não conseguiu repetir a proeza realizada três dias antes com um empate a três golos na capital francesa frente ao PSG.

Desta vez o Paris Saint-Germain acabou por não deixar nenhuma hipótese ao seu adversário. Apesar de jogar em casa, os monegascos não conseguiram resistir ao poderio ofensivo dos parisienses.

O avançado francês Kylian Mbappé marcou dois tentos, enquanto o avançado brasileiro Neymar, de grande penalidade, e o avançado espanhol Pablo Sarabia apontaram um golo cada um.

O Mónaco conseguiu reduzir o marcador com um tento do médio francês Tiemoué Bakayoko aos 87 minutos.

O Paris Saint Germain venceu por 1-4 o Mónaco, que contou com o avançado luso-cabo-verdiano Gelson Martins no onze inicial.

Na tabela classificativa, o Paris Saint-Germain continua na liderança com 49 pontos, mais oito do que o Marselha do técnico português André Villas-Boas, enquanto o Mónaco ocupa o 9° lugar com 29 pontos.