Futebol: Renato Sanches desafia Neymar e Kylian Mbappé

O encontro entre o Lille e o Paris Saint-Germain, actual Campeão de França, encerra neste domingo a 21ª jornada do Campeonato francês da primeira divisão de futebol, a Ligue 1.

O Lille recebe o PSG, num duelo, respectivamente, entre o vice-campeão de França 2019 e o actual Campeão francês, no Estádio Pierre Mauroy.

A equipa do Norte da França, que conta com quatro portugueses nas fileiras - José Fonte, Renato Sanches, Xeka e Tiago Djaló -, e com um internacional moçambicano, Reinildo, vai defrontar os Parisienses que neste momento contam com a estrela brasileira Neymar, numa excelente forma física, e com o avançado Kylian Mbappé.

Aliás as duas equipas partilham uma particularidade, não venceram os respectivos primeiros encontros em 2020 a contar para o campeonato: os parisienses empataram a três golos frente ao Mónaco, enquanto o Lille perdeu por 1-0 na deslocação ao terreno do Dijon.

Em conferência de imprensa, Renato Sanches, internacional português com origens cabo-verdianas e são-tomenses do Lille, admitiu que o PSG é uma equipa forte, mas que a equipa do Norte da França tem talento para alcançar um bom resultado.

Renato Sanches, médio português do Lille

