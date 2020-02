Futebol/Danilo Barbosa: «Procuro dar sempre o meu melhor com o Nice»

Danilo Barbosa (esquerda), médio brasileiro do Nice.

A 24ª jornada do campeonato de França da primeira divisão de futebol, a Ligue 1, inicia-se nesta sexta-feira com o encontro entre o Angers e o Lille.

A Liga francesa de futebol prossegue neste fim-de-semana com a 24ª jornada. Nesta sexta-feira decorre o primeiro encontro entre o Angers, 13° classificado com 30 pontos, e o Lille, 4° com 37 pontos.

A jornada prossegue sábado com mais seis encontros, entre eles o embate entre o Nice e o Nîmes.

A RFI falou com o médio brasileiro do Nice, Danilo Barbosa, sobre o posicionamento que ocupa neste momento, alternando entre central e médio, e sobre o jogo anterior em que o Nice empatou a uma bola na deslocação ao terreno do Reims, clube onde actua o internacional guineense, Moreto Cassamá.

“Um empate amargo (frente ao Reims). Acho que controlámos bem o jogo, criámos ocasiões, mas sofremos um golo numa bola parada. Um campo que não é fácil, e onde o jogo foi resolvido numa bola parada, com falta de atenção, acho que isso não pode acontecer. Tenho jogado numa posição que não é uma minha de costume, central. Mas eu procuro dar o meu melhor independentemente de jogar mais atrás ou mais à frente. É uma função nova para mim, mas os meus companheiros estão sempre a falar comigo e isso torna tudo um pouco mais fácil”, realçou o médio brasileiro.

O Nice ocupa actualmente a 8ª posição com 33 pontos, os mesmos que o Reims de Moreto Cassamá, e mais 12 do que o Nîmes, o adversário deste sábado, que está no 18° lugar na tabela classificativa.

O jogo grande desta jornada decorre apenas no domingo entre o Paris Saint-Germain, líder do campeonato, e o Lyon, segundo maior orçamento do campeonato francês da primeira divisão.

