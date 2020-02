Desporto

Futebol: Paris Saint-Germain derrotou Lyon por 4-2

Marcelo (esquerda), defesa brasileiro do Lyon, e Edinson Cavani (direita), avançado uruguaio do PSG, após o triunfo parisiense por 4-2 frente ao Lyon. FRANCK FIFE / AFP

Texto por: Marco Martins

A 24ª jornada do campeonato de França da primeira divisão de futebol encerrou no domingo 9 de fevereiro com o triunfo por 4-2 do Paris Saint-Germain frente ao Lyon.