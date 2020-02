França: Reforma das pensões segue para a Assembleia Nacional

A comissão especial para a reforma do sistema de pensões não conseguiu terminar o seu trabalho e examinar as mais de 20 mil emendas entregues pelos deputados franceses.

Na segunda-feira 17 de Fevereiro deverá começar a ser analisado o projecto de lei de reforma do sistema de pensões na sua versão original na Assembleia Nacional, isto sem as modificações que foram feitas pela comissão especial.

Esta situação ocorre após a comissão especial para a reforma do sistema de pensões não ter terminado o seu trabalho, visto que 14 000 emendas não foram examinadas.

Uma situação inédita, no entanto, as cerca de 20 emendas adoptadas pela Comissão poderão estar presentes no relatório do relator, Guillaume Gouffier-Cha.

A oposição já avisou que vai apresentar um número de emendas importante para evitar que o projecto de lei seja adoptado a 3 de Março, dia de votação.

Entretanto a contestação social prossegue em França. Dia 17 de Fevereiro os sindicatos apelam a um “dia morto” nos transportes, enquanto que manifestações interprofissionais estão previstas para dia 20 deste mês.

Recorde-se que o movimento de contestação protesta contra o sistema universal de pensões por pontos adquiridos, com uma idade dita de equilíbrio aos 64 anos, que o Presidente Emmanuel Macron pretende impor, em detrimento dos 42 regimes especiais vigentes até agora em França.

