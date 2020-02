Futebol: PSG e Lyon nas meias da Taça de França

Kylian Mbappé, avançado francês do PSG.

O Paris Saint-Germain e o Lyon alcançaram o apuramento para as meias-finais da Taça de França de futebol, juntando-se ao Rennes que já estava apurado.

Já só falta uma equipa para completar o leque de equipas para as meias-finais da Taça de França de futebol. Nesta quinta-feira o Saint-Étienne desloca-se ao terreno do Épinal, do quarto escalão francês.

PSG esmagou Dijon

Os parisienses defrontaram e venceram o Dijon, onde actua o internacional guineense Mama Baldé, por 1-6.

O Paris Saint-Germain, que já venceu 12 vezes o troféu, contou com o internacional francês Kylian Mbappé, que marcou um dos tentos, enquanto o avançado brasileiro Neymar não jogou, estando a recuperar de uma lesão.

Lyon ultrapassou Marselha

O Lyon teve dificuldades em eliminar o Marselha, clube comandado pelo Português André Villas-Boas. O único tento do encontro foi apontado aos 81 minutos pelo médio francês Houssem Aouar.

O PSG e o Lyon juntaram-se ao Rennes que na terça-feira eliminou o Belfort, do quarto escalão francês, por 0-3.

