França: Benjamin Griveaux desistiu das Eleições Municipais em Paris

O candidato da República em Marcha à Câmara de Paris, Benjamin Griveaux, acabou por desistir nesta sexta-feira da corrida às eleições municipais após a divulgação de imagens de vídeos de conteúdo sexual.

Na noite de quarta-feira, um site publicou imagens de vídeos endereçados a uma mulher, que teriam sido enviados, em Maio de 2018, pelo porta-voz do Governo.

O vídeo acabou por espalhar-se pelas redes sociais, o que levou Benjamin Griveaux a desistir das eleições municipais em Paris: “A minha família não merece o que está a acontecer. Ninguém devia ser submetido a este tipo de abuso. Por isso decidi retirar a minha candidatura às eleições municipais”, disse o antigo candidato à Câmara de Paris. O ex-candidato não se quis pronunciar sobre o conteúdo do vídeo ou responder se era verdadeiro.

Benjamin Griveaux, antigo candidato à Câmara de Paris

Recorde-se que Benjamin Griveaux, 42 anos, ajudou a fundar a República em Marcha, partido do presidente francês Emmanuel Macron, e foi porta-voz do Governo. Benjamin Griveaux foi a escolha pessoal de Macron para ser candidato do partido à câmara de Paris, o que criou divisões no partido.

A actual presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, reagiu à notícia da desistência e pediu “respeito pela vida privada das pessoas”.

A República em Marcha fica sem candidato nas Municipais em Paris, a capital francesa, e Emmanuel Macron vai ter de encontrar uma solução rapidamente.

