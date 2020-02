Futebol: PSG defronta Lyon nas meias-finais da Taça de França

As duas estrelas do Paris Saint-Germain: Kylian Mbappé (esquerda) e Neymar (direita).

O sorteio das meias-finais da Taça de França de futebol decorreu na quinta-feira à noite. O Paris Saint-Germain vai defrontar o Lyon enquanto o Saint-Étienne mede forças com o Rennes.

A última equipa a integrar as meias-finais da Taça de França foi o Saint-Étienne que acabou por derrotar, com alguma dificuldade o Épinal, no reduto da equipa do quarto escalão francês, por 1-2 no fim do tempo regulamentar.

PSG e Lyon ultrapassaram os quartos

Os parisienses defrontaram e venceram o Dijon, onde actua o internacional guineense Mama Baldé, por 1-6, enquanto o Lyon teve dificuldades em eliminar o Marselha, clube comandado pelo Português André Villas-Boas, por 1-0.

Nas meias-finais, o Lyon recebe o Paris Saint-Germain, que já venceu 12 vezes o troféu, enquanto o Saint-Étienne acolhe o Rennes, detentor do troféu que eliminou o Belfort, do quarto escalão francês, por 0-3.

