Autoridades gregas encerram fronteiras com a Turquia impedindo entrada de migrantes na Grécia

Na Grécia, guardas de fronteira impediram hoje centenas de migrantes de atravessar o posto fronteiriço de Kastanis no nordeste do país, horas depois das autoridades da Turquia ter anunciado que abriria o caminho dos refugiados para a Europa. O primeiro ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, declarou que não será permitida nenhuma entrada ilegal no país e que mandou reforçar a segurança das suas fronteiras com a Turquia.

Centenas de migrantes estão bloqueados na zona tampão entre a Grécia e a Turquia. O chefe do estado maior do exército grego e o ministro da Protecção do cidadão visitaram hoje Kastanis após o governo ter tomado a severa decisão de fechar as fronteiras.

As autoridades gregas, assim como a Bulgária, reforçam assim a segurança nas suas fronteiras com a Turquia.



“Quero ser claro: nenhuma entrada ilegal será tolerada”, escreveu, na usa conta Twitter, o Primeiro ministro grego Kyriakos Mitsotakis, sublinhando, que a “Grécia tinha reforçada a segurança das suas fronteiras”, com a Turquia.



Um alto funcionário turco, declarou, esta manhã, que Ancara, não impediria mais que os migrantes que tentassem passar para a Europa atravessassem a fronteira, após a morte de 33 militares turcos na região de Idlebo, no noroeste da Síria nos ataques aéreos sírios apoiados militarmente pela Rússia.

“A Grécia não vai assumir a responsabilidade dos trágicos acontecimentos na Síria e não vai sofrer as consequências das decisões tomadas pelos outros”, replicou, o Primeiro ministro grego, Mitsotakis.



O primeiro ministro grego, falou ao telefone com a chanceler alemã, Angela Merkel, para a informar sobre a situação migratória.



Horas antes, jornalistas da agência noticiosa francesa, davam contam no posto de fronteira de Kastanis, de 3 camiões do exército grego, carregados de estruturas metálicas e de arame farpado”.



Enfim, uma fonte do exército, indicou que cerca de 300 migrantes tinham sido vistos do lado turco da fronteira, na região de Evros no nordeste. Um número que não foge à regra relativizou outra fonte oficial.

Tem havido igualmente cenas de violência nalgumas zonas sobretudo nas ilhas gregas de Lesbos, Chios, Samos, Leros que já recebem 38 mil migrantes.





