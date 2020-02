Coronavírus chega a África

O mais recente balanço do novo tipo de Coronavírus é de 2.865 vítimas mortais em todo o mundo e mais de 83 mil casos de contaminação. O vírus já chegou a mais de 50 países, na Nigéria, em Lagos, foi registado o primeiro caso na África Subsariana.

Trata-se de um italiano que viajou desde Milão, depois de ter feito uma escala em Istambul, na Turquia, e que foi hospitalizado após ter testado positivo para o novo coronavírus no estado de Lagos, declarou o ministro nigeriano da Saúde. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde já enviou vários peritos para o terreno, a Nigéria que figura entre os 13 países de “elevada” prioridade em África.

Para além da Nigéria, a Nova Zelândia, a Bielorrússia e Lituânia confirmaram os seus primeiros casos de Covid-19, muitos deles detectados em cidadãos chegados recentemente do Irão, onde já morreram com 34 pessoas.

Itália identifica estirpe do vírus

Na Europa, em Itália, o país mais afectado, um grupo de investigadores do Hospital Universitário de Milão já conseguiu identificar a estirpe do vírus italiano, uma descoberta que pode permitir chegar ao código genético do vírus.

A França confirmou hoje dois novos casos, elevando o número total de infectados para 38. As autoridades de Saúde espanholas avançam que o número de casos detectado no país subiu para 31 e no Reino Unido foram registados 17 casos.

A Suíça decidiu cancelar todos os eventos que atraiam mais de mil pessoas, a decisão afecta o Salão Automóvel de Genebra, um dos grandes eventos da indústria automóvel na Europa.

Hong Kong cão testa positivo

Em Hong Kong, depois de ter sido confirmado o caso de um cão com resultados positivos nos testes de Covid-19, as autoridades decidiram colocar todos os animais de estimação de pacientes infectados em quarentena.

Na Coreia do Sul registou-se uma rápida propagação nas últimas 24 horas, com 571 novos infectados, num total de mais de duas mil contaminações.

A China continental registou 327 novos casos de infecções por coronavírus na quinta-feira, um decréscimo face aos 433 casos de quarta-feira, e o menor número desde 23 de Janeiro.

A epidemia do novo coronavírus, que teve origem na China, já infectou mais de 83 mil pessoas em todos os continentes, das quais 2.865 perderam a vida.



