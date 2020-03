Oposição em França denuncia diploma de aposentação adoptado sem debate

Os partidos da oposição reagiram hoje denunciando o texto da reforma da aposentação adoptado ontem pelo governo do Primeiro ministro francês, Édouard Philippe, recorrendo a um artigo da constituição que bloqueia qualquer debate no Parlamento. A oposição denuncia, o "cinismo", a "pulsão totalitária" ou um "golpe de força" do governo francês.

O primeiro ministro recorreu ao artigo 49, alínea 3, da Constituição para adoptar o texto, que estava a ser bloqueado pela introdução de centenas de emendas dos deputados.

A atitude do governo, não passa de "um golpe de força", reagiu, hoje, o secretário nacional do Partido comunista, Fabien Roussel, que apelou à mobilização, na terça-feira à tarde, em frente à Assembleia nacional, caso for esse o dia do debate da apresentação de duas moções de censura da direita e da esquerda, contra o texto adoptado.

Por seu lado, o líder da França Insubmissa, Jean-Luc Mélenchon, denunciou "pulsões totalitárias do regime", em declarações ao "Journal du Dimanche."

"É o estilo característico de Macron, que despreza as gentes do povo", sublinhou, Mélenchon.



Já para o líder parlamentar da direita, os Republicanos, Damien Abad, "este governo actua no cinismo absoluto e tomar a decisão em plena crise do coronavírus não passa de um cinismo total".

Também a Presidente da União Nacional, Le Pen, denunciou, o "cinismo e um golpe de força do governo".

Enfim, os sindicatos, nomeadamente, a CGT comunista, começaram a apelar à greve durante a semana, para denunciar a adopção da reforma das pensões em França, pelo governo de Édourad Philippe.

O Primeiro ministro, apela por sua vez à concertação social.



