Turquia

Turquia lança ofensiva contra regime sírio e facilita saída de refugiados para Grécia

Grupo de migrantes a caminho da fronteira da Turquia que quer enviar refugiados para Grécia AFP

Texto por: José Pedro Tavares

A Turquia lançou hoje uma ofensiva militar contra o regime sírio em Idlib, no nordeste do país, em resposta aos ataques que fizeram importantes baixas no exército turco, tendo abatido dois aviões do regime de Bashar al-Assad. Por outro lado, cerca de 13.000 pessoas, de acordo com a ONU, estão na fronteira terrestre greco-turca, na esperança de entrar na Grécia, depois da Turquia ter decidido parar de impedir a passagem de migrantes. O primeiro-ministro grego convocou uma reunião de emergência para hoje.