Mobilização contra reforma do sistema de aposentações em França

Manifestações hoje em Paris mas também em várias cidades francesas, nomeadamente, em Lille, Bordéus ou Marselha, contra a reforma da aposentação em França. Milhares de franceses desceram às ruas de Paris para se concentrarem ao fim da tarde em frente à sede da Assembleia nacional, onde está a decorrer o debate sobre a apresentação de duas moções de censura contra o governo. Moções que serão chumbadas pois o governo tem uma larga maioria na Assembleia.

"Não queremos 49-3", referência ao artigo da constituição francesa sobre a adopção de um texto legislativo sem debate aturado, era um dos slogans de hoje nas ruas de Paris e noutras cidades de França, de milhares de opositores à reforma das aposentações do governo francês.

Em Paris, um cortejo de 20.000 pessoas segundo os sindicatos, fizeram o percurso da Praça da República passando por Madeleine, no centro, até se concentrarem, em frente ao Palácio da Assembleia Nacional, onde decorre o debate sobre duas moções de censura da direita e da esquerda apresentadas contra o governo do Primeiro ministro, Édouard Philippe.

Mas o primeiro-ministro, tem uma marga maioria na Assembleia nacional, cujos deputados chumbarão as duas moções de censura.

"As pessoas foram apanhadas de surpresa pelo governo, quando a França está virada para a crise do coronavírus e não tivemos tempo de organizar greves", comentou a sindicalista, Catherine Perret da CGT.

A intersindical tinha programado um dia de greve para 31 de março mas decidiu antecipar para hoje a manifestação para reagir ao recurso pelo governo ao artigo 49 alínea 3 da Constituição para adoptar a reforma das pensões, replicou, outro sindicalista, Yves Veyrier da Força Operária.

As manifestações de hoje tiveram lugar um pouco por toda a França, nomeadamente, em Lille, no norte, Rennes, nordeste ou no sul em Bordéus e Marselha.

Em Paris, o nosso repórter, Guilherme Monteiro, acompanhou a manifestação em frente à Assembleia nacional.

