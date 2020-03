PM de Israel, Netanyahu, reivindica vitória nas eleições legislativas

Apesar de estar acusado de corrupção e ir a julgamento, ainda este mês, o primeiro ministro cessante, de Israel, Benjamin Netanyahu, está em vias de ganhar as eleições legislativas de ontem. Aliás, Netanyahu, reivindicou, logo ontem à noite, uma "grande vitória", mesmo se não conseguirá uma maioria absoluta, tendo em conta, que contados 90% dos votos, o seu partido Likud e aliados, ficariam com 58 lugares no Parlamento, que conta com 120 deputados.

O primeiro ministro israelita, Benjamin Netanyahu e o seu partido Likud mais aliados, são dados como vencedores das eleições legislativas de ontem após 90% dos votos contados.

Mas volta-se a repetir o cenário de há menos de um ano, com o partido Likud e coligação a não conseguir uma maioria absoluta, pois, ficariam com 29,3% dos votos o que representa 58 lugares no parlamento de um total de 120 deputados.

Por seu lado, Benny Gantz e o seu partido Azul e Branco, conseguiriam 26,3% dos votos, representando 35 eleitos.

O primeiro ministro, Netanyahu, reivindicou desde ontem à noite uma "grande vitória" nestas legislativas cujos resultados muito relativos vão manter o país na paralisia institucional.

Mas, estes resultados, ilustram também a capacidade de resistência de Netanyahu, após as eleições de abril e setembro, em que não obteve maioria absoluta.

No poder desde 2009, após uma primeira experiência à frente do governo a partir de 1996, o primeiro ministro cessante, fez uma campanha dura, com a mente habitada pela sombra do seu julgamento ainda este mês acusado de corrupção.

Se Netanyahu conseguir um quinto mandato à frente do governo sabendo que já tem 70 anos poderá querer cumprir a sua promessa de anexar os colonatos judeus de Cisjordânia no quadro do plano de paz para o Médio oriente arquitectado pelo presidente americano, Donald Trump.

Durante a campanha, Netanyahu matraqueou o seu eleitorado com o slogan “segurança em primeiro lugar” defendido igualmente pelos seus parceiros religiosos e conservadores duma possível coligação governamental.

