A 6 dias das eleições municipais em França epidemia do coronavírus reclama novas medidas

A uma semana das eleições municipais em França, as autoridades francesas mostram-se cada vez mais preocupadas com a situação da epidemia do coronavírus num cenário de novos casos de contaminação, escolas e recintos diversos encerrados ao público e uma economia que começa a ser fustigada.

As autoridades francesas reforçam medidas para fazer face ao coronavírus a 6 dias das eleições municipais em França, onde a economia começa a ser afectada após a queda das bolsas mundiais nomeadamente a de Paris.

O ministro francês da Economia, Bruno Le Maire, declaruo hoje após um encontro com dirigentes do sector económico, que o impacto do coronavírus "será severo para o crescimento em 2020".

Face à propagação do vírus da doença o Banco de França prevê um crescimento de apenas 0,1% no primeiro trimestre quando há um mês as previsões apontavam para 0,3%.

No campo social, todas as manifestações em público de mais de 1.000 pessoas são proíbidas, como salões e feiras enquanto no sector divertimento cultural e desportivo, vários jogos de futebol, raguebi ou espectáculos são anulados.

Dois novos casos de morte foram hoje registados, um na Córsega e outro na região de Auvergne-Rhône-Alpes, no sudeste da França, elevando-se assim o balanço das mortes para 21 e 1.191 casos confirmados de contaminação, segundo o ministério francês da Saúde.

O número de casos no mundo atingiu os 110.564, dos quais 3.862 mortos, em 100 países no mundo, com a China e a Itália, ocupando os primeiros lugares.

Desde dezembro registam-se 3.119 mortos, na China, enquanto a Itália, conta com 366 mortos e 7.375 casos de contaminação, obrigando as autoridades italianas a adoptar medidas de quarentena em quase todo o norte do país, abrangendo mais de 15 milhões de habitantes.

