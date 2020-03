Cabo Verde

Barco chegado a Cabo Verde do Brasil apanhado com droga para Guiné Bissau

Julgamento da maior apreensão de droga em Cabo Verde ido do Brasil com destino a Guiné Bisssau RFI/Odair Santos

Texto por: Odair Santos

Em Cabo Verde, começou ontem o julgamento do comandante e restantes 3 membros da tripulação do navio pesqueiro brasileiro apreendido no passado mês de agosto com 2 toneladas de cocaína a bordo. De acordo com o comandante do navio que negou ter conhecimento de que transportava droga, o barco tinha como destino a Guiné Bissau.