Turquia reclama ajuda financeira à Europa na gestão do fluxo migratório

Turquia reclama ajuda financeira à Europa na gestão do fluxo migratório. Presidente Erdogan receberá homólogo francês Macron e chanceler alemã, Angela Merkel AFP/Archivos

Turquia, o Presidente turco Erdogan, esteve ontem em Bruxelas com dirigentes da União europeia, para analisar a questao da migração e ameaçar com a arma da chantagem financeira. Mas os 27 aconselham Ancara a controlar melhor a passagem dos migrantes da Síria para a Europa, antes de denunciar que não recebeu nem a metade da ajuda de 6 mil milhões de euros prevista no acordo conjunto de 2016.