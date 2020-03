Iraque

Forças americanas atacam facção radical pró-Irão no Iraque

Forças da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos no Iraque AFP

Texto por: RFI

No Iraque, os ataques de represálias lançados por forças americanas provocaram hoje a morte de 5 militares e 1 civil aumentando assim as tensões naquele país, onde se intensificaram ataques contra os interesses americanos. O Pentágono diz querer reduzir as capacidades de facções radicais pró-Irão atacar a coligação internacional, enquanto Teerão adverte o presidente americano contra qualquer acção perigosa na região.