A Lituania é mais um país que veio juntar-se à longa lista de países afectados pela epidemia do coronavírus e que decidiu encerrar as suas fronteiras provocando muita crítica no sei da Comissão europeia que tem por missão fazer respeitar os tratados europeus.

Mas a epedima do coronavírus está a desorientar a opinião pública mundial pelo que as críticas europeias são quase inaudíveis e não há nenhuma pressão sobre esses países.

Sem fazer um balanço exaustino, que é impossível, de destacar, por cá na Europa ocidental, a Itália, que decretou estado de emergência é o país mais atingido com 18 mil casos e mais de 1 266 mortos, seguido da Espanha com 5 753 casos e 183 mortos.

Em França, segundo um último balanço, 3. 661 pessoas estão contaminadas e a epidemia já fez 79 mortos. No Reino Unido, de registar, 728 casos e 21 mortos, enquanto a Rússia encerrou as suas fronteiras com a Polónia e Noruega.

Mas, outro país muito afectado, no médio oriente, é o Irão com 611 mortos.

Por seu lado, nos Estados Unidos, o Presidente Donald Trump decretou estado de emergência encerrando as fronteiras aéreas fazendo ligação com a Europa, excepto com o Reino Unido. .

Enfim globalmente no mundo há 150 mil mil casos de pessoas com o cornavírus, sendo a China, o país mais atingido, com 80 mil casos e 3. 176 mortos, números em constante evolução e oscilação.

Balanço não exaustivo do coronavírus na Europa e no Mundo

