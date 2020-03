Moçambique

Rosa Tomás e o seu filho Dionísio Eduardo, junto ao que restava da sua casa após a passagem do ciclone Idai em Março de 2019. Buzi, Moçambique. Yasuyoshi CHIBA / AFP

Texto por: Orfeu Lisboa

Moçambique assinala hoje a passagem do ciclone pela cidade da Beira. Um ano depois, as marcas da destruição ainda são visíveis. Mais de dois milhões de pessoas ainda precisam de ajuda humanitária nas zonas afectadas em consequência do fenômeno natural severo.