Cabo Verde ainda sem casos confirmados do coronavírus mas em alerta

Cabo Verde ainda não tem casos confirmados do coronavírus. Na imagem, equipa médica e científica do hospital de Wuhan, epicêntro do coronavírus REUTERS - CHINA DAILY

Texto por: Odair Santos

Apesar de não confirmado nenhum caso confirmado de Covid 19, todavia prosseguem os apelos para prevenção da epidemia. As autoridades sanitárias e políticas apelam os cabo-verdianos, no sentido de seguirem, com rigor, as recomendações sobre o Covid-19. Também a direcção da Empresa de medicamentos decidiu racionalizar a venda de máscaras, luvas e álcool gel para evitar ruptura de stock.