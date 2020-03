Argélia

Argélia adopta medidas mais drásticas de combate ao coronavírus

Argélia toma medidas mais drásticas de combate ao coronavírus, encerrando cafés, restaurantes, depois de ter proíbido manifestações e suspendido voos aéreos e ligações marítimas. RYAD KRAMDI / AFP

Texto por: RFI

A Argélia tinha agendado novo protesto para hoje, mas a epidemia do novo coronavírus inviabilizou desde já as manifestações que se têm prolongado desde há mais de um ano. O país do norte de África tem mais de 90 casos de Covid 19.