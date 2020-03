França

Morreu em Paris o génio da banda desenhada criador do mito gaulês Astérix

Texto por: RFI

Morreu na noite de segunda-feira para terça-feira o criador do célebre Astérix, o desenhador francês, Albert Uderzo, em Neuilly, arredores de Paris. O génio da banda desenhada criador do mito gaulês Astérix, conhecido no mundo inteiro morreu em casa a dormir aos 92 anos.