Eleitores da Guiné Conacri, aprovam referendo da revisão da constituição

Guineenses aprovam referendo constitucional do presidente Alpha Condé que quer concorrer a um terceiro mandato para ficar no poder ©FREDERICK FLORIN/AFP

Texto por: RFI

Os eleitores guineeses da Guiné Conacri, votaram esmagadoramente a favor duma reforma da Constituição, segundo resultados provisórios do referendo de domingo passado, organizado em simultâneo com eleições legislativas. A oposição que boicotou o referendo receia que o Presidente Alpha Condé, permaneça no poder por mais 12 anos. Estes escrutínios foram marcados por violência, condenada por Paris e a comunidade internacional.