Malianos votam para renovar a Assembleia nacional num clima de tensão

Texto por: RFI

Os malianos votam hoje nas eleições legislativas num quadro de tensão devido à pandemia do coronavírus após a morte da primeira vítima registada no país assolado igualmente pela violência em várias partes do território sobretudo no norte.