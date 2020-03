Novas vítimas do coronavírus em França entre elas um ex-ministro

Morreu o político, deputado e ex-ministro francês, Patrick Devedjian, na foto durante debate na Assemblée nacional em 2009, quando era ministro do Relançamento económico

Novas vítimas do coronavírus em França nas útimas 24 horas, nomeadamente, um antigo político de primeiro plano, Patrick Devedjian, deputado da direita conservadora, ministro 3 vezes. Advogado de formação, foi ainda Presidente do rico departamento des Hauts-de-Seine e Presidente da câmara municipal de Antony, durante 20 anos.

A epidemia do coronavírus continua a dizimar vidas humanas um pouco por todo o mundo nomeadamente aqui em França onde nas últimas 24 horas morreram 319 pessoas.

Entre as vítimas o antigo ministro, Patrick Devedjian, de 75 anos, fulminado pelo coronavírus. Devedjian, foi ministro 3 vezes, das Liberdades, da Indústria e do Relançamento económico, em governos da direita, sob a presidência de Jacques Chirac de quem foi advogado.

Deputado da direita conservadora, Devedjian, era igualmente, Presidente do conselho do departamento des Hauts-de-Seine e presidente da câmara municipal da rica cidade de Antony, arredores de Paris, durante quase 20 anos.

Políticos e autoridades do Estado reagiram à morte de Devedjian

O Presidente da República, primeiro ministro, ex-Presidentes, ministros e políticos da direita e de todas as esferas políticas, lamentam a morte de Devedjian e de todas as vítimas desta pandemia do coronavírus.

Ontem, o primeiro ministro, Édouard Philippe, tinha reforçado as medidas de combate ao coronavírus, apelando as pessoas ao confinamento às suas casas, circulação mínima autorizada por médicos e pelas empresas essenciais ao funcionamento do país.

A França, conta até este momento e sempre em evolução 2 314 mortes, com 37 575 casos confirmados do coronavírus e 17 620 pacientes hospitalizados, entre eles 4 273 em reanimação e cuidados intensivos.

Enfim, ainda em termos de cifras, 6 624 doentes que estavam hospitalizados puderam regressar às suas casas, 926 dos quais nas últimas 24 horas.

