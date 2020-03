França

Encerrado aeroporto de Orly no sul de Paris devido ao coronavírus

O aeroporto de Orly, um dos principais da França, recebeu hoje (31) seus últimos voos comerciais antes de fechar devido ao coronavírus AFP - PHILIPPE LOPEZ

Texto por: RFI

A partir da meia noite de hoje o centenário aeroporto de Orly no sul de Paris fica encerrado por tempo indeterminado a voos comerciais no quadro do reforço de medidas de combate ao coronavírus. O seu habitual tráfego de 90 mil passageiros por dia será transferido para o grande aeroporto Charles de Gaulle, ficando nomeadamente com voos sanitários.