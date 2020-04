Estados Unidos

Tripulação de porta-aviões americano no Pacífico ameaçado pelo coronavírus

Coronavírus ameaça tripulação do porta aviões americano USS Theodore Roosevelt no Pacífico

Texto por: RFI

A pandemia do coronavírus ameaça contaminar a tripulação de um porta-aviões nuclear americano no Pacífico, com o seu comandante, a pedir à sua hierarquia, uma evacuação. Mas o Pentágono declinou o pedido alegando que há necessidade da marinha americana estar sempre pronta para qualquer conflito mesmo uma pandemia.