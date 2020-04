França

Governo francês estuda saída do confinamento imposto pelo coronavírus

Edouard Philippe primeiro ministro francês pondera levantar o confinamento dos franceses instaurado por causa do coronavírus Christophe Ena / Pool via REUTERS

Texto por: João Matos

O governo francês já formou equipas de trabalho para apresentar propostas de levantamento do confinamento que vigora no país por causa da pandemia do coronavírus. O Primeiro ministro, Édouard Philippe, disse que a questão foi equacionada e está a ser estudada, mas, por ora, o confinamento mantém-se pelo menos até 15 de abril e depois já se verá consoante as propostas.