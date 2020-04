Uma visão global sobre o coronavírus

Alemanha tem sido citada como sendo um estado, no seio da Europa, onde se regista uma baixa taxa de mortalidade em elo com o covid-19.

O coronavírus continua a sua progressão. A nível mundial, actualmente contabilizam-se mais de um milhão de casos confirmados, mais de 55 mil mortos e 220 mil curas.

Publicidade Continuar a ler

Apesar de os cientistas estimarem que 98% dos casos têm cura sendo que, por exemplo no caso francês 12% já se encontram totalmente curados, uma parte dos pacientes têm que passar pela fase de reanimação, em processos por vezes longos, cujo ritmo não acompanha o número de mortes diárias.

Actualmente do milhão de casos recenseados, cerca de 764 mil estão em tratamento, dos quais 38 mil em estado considerado grave.

Nos Estados Unidos, país onde se registam actualmente o maior número de casos, com mais de 245 mil e 6 mil óbitos, até ao momento, apenas 10 mil são considerados curados.

Em Espanha onde se registaram 118 mil casos e 11 mil mortos, 30 mil pessoas já estão curadas. Mais do que na Itália onde foram registados 115 mil casos, 14 mil mortos mas onde oficialmente apenas 18 mil pessoas conseguiram sair ilesas.

Na China, onde começou a epidemia em Dezembro do ano passado, com um total de 81 mil casos e mais de 3300 mortos, a quase totalidade dos casos, 76 mil, são considerados curados.

Em França, onde se registaram cerca de 59 mil casos e mais de 5 mil mortos, 12 mil pessoas estão curadas. As autoridades consideram todavia que ainda não se chegou ao pico da epidemia.

A Alemanha tem sido citada como sendo o país com a mais baixa taxa de mortalidade devido ao coronavírus a nível europeu. Com 85 mil casos e um pouco mais de 1100 mortos, este país registou 22 mil curas. Para tal, dois factores têm sido citados, o cumprimento do distanciamento social e um rastreio alargado, com a realização de uma média de 500 mil testes por semana.

Até ao momento, com 10 mil casos registados e mais de 200 mortos, Portugal tem tido uma taxa de mortalidade ligada ao covid-19 inferior à de outros países europeus. Contudo, até ao momento apenas 68 pessoas estão oficialmente curadas e o primeiro-ministro português antevê um « túnel de dois a três meses » para fazer frente àquela que poderia ser apenas uma primeira etapa da pandemia.

Entretanto, no continente africano, registaram-se até agora mais de 7 mil casos em 50 países. São Tome e Príncipe faz parte dos raros onde não se registou nenhum caso até esta sexta-feira.

Mesma situação não conhecem, entre os países de África lusófona, Angola onde se registaram 8 casos dos quais 2 mortos, Moçambique com 10 casos, Cabo Verde com 6 casos dos quais um óbito, a Guiné-Bissau com 15 casos confirmados e a Guiné Equatorial, igualmente com 15 casos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro