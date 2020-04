França

Prolongada custódia policial ao sudanês que matou 2 pessoas em França

PJ no local da agressão feita por sudanês Aballah Osman em Romans-sur-Isère, de 4 abril em 2020, no sul da França, provocando a morte de 2 pessoas. AFP/Jeff Pachoud

Texto por: RFI

O agressor sudanês, Abdallah Ahmed-Osman, que matou no sábado no sul de França duas pessoas e feriu outras 5, viu sua custódia policial prolongada. Dois outros indivíduos com liigações ao assaltante, um teve também custódia prolongada e outro preso continua à espera duma decisão das autoridades judiciárias.