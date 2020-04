PM britânico Boris Johnson estabilizado, no hospital, sem sinais de pneumonia

Estado estabilizado do PM britânico hospitalizado com coronavírus

No Reino Unido, passaram mais de 48 horas desde que o primeiro ministro, Boris Johnson, foi hospitalizado devido a sintomas persistentes de covid-19. A sua situação está estabilizado, mas questões começam agora a surgir sobre quem e como vão ser tomadas as decisões durante o estado de emergência.

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson está estabilizado, sem sinais de pneumonia nem necessidade de ventilador, mas precisou de apoio respiratório e continua nos cuidados intensivos.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, foi designado pelo próprio primeiro-ministro para substituí-lo e esta manhã já dirigiu o gabinete de crise.

Mas a longo prazo o governo britânico vai ter de decidir se vai prolongar as medidas de confinamento, com um impacto económico e social incerto, e eventualmente tomar outro tipo de decisões para lidar com os efeitos da pandemia.

Dominic Raab não era a escolha mais óbvia nem é por direito o sucessor do primeiro-ministro.

Quando foi nomeado ministro de Estado, o governo tinha como prioridade o Brexit e Raab é um eurocético.

Na ausência do líder eleito, o país vai estar com os olhos neste advogado praticante de karaté para fazer as escolhas certas e no interesse nacional.

O nosso correspondente, em Londres, Bruno Manteigas.

Correspondência de Bruno Manteigas do dia 7 de Abril de 2020

