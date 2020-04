São Tomé e Príncipe regista 4 casos positivos do coronavírus e adopta restrições

Depois de terem sido identificados 4 casos positivos de coronavírus no seu território, São Tomé e Principe decidiu adoptar uma série de novas restrições que deverão entrar em vigor já a partir desta quarta-feira, designadamente o horário único para a função pública ou ainda o corte das ligações aéreas e marítimas entre S. Tomé e a ilha do Príncipe.

Das medidas constam a suspensão temporária de ligações aéreas e marítimas entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe.

As medidas que entram em vigor esta quarta-feira, proíbem visitas aos hospitais, lares de idosos e fixa o horário único na função pública das 9h30 às 13 horas locais.

"Implementação de um horário único para as lojas comerciais e supermercados que passa a ser das 8h30 às 17 horas."

Estas medidas foram anunciadas por Wuando Castro, ministro da Presidência do Conselho de ministros e assuntos no final de uma sessão extraordinária do Conselho de ministro com uma única agenda Covid-19.

Correspondência de Maximino Carlos do dia 7 de Abril de 2020

