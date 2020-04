Estados Unidos

Situação grave nos Estados Unidos com mais de 10 mil mortos por coronavírus

Coronavírus provoca mais de 10 mil mortos nos Estados Unidos. Trump anuncia que país vai ter mais de 166 milhões de máscaras para pessoal médico AFP

Texto por: João Matos

Nos Estados Unidos a situação é gravíssima devido à pandemia do coronavírus que já provocou mais de 10 mil mortos. Contam com mais casos declarados oficialmente de Covid-19 a nível mundial e o número de mortos aumenta drasticamente e a tendência é para continuar esta curva ascendente, caso não haja um entrave do coronavírus.