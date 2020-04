Petroleo

G20 e OPEP querem reduzir produção do petróleo para estabilizar mercado

Rei Salman da Arábia saudita recebe G20 à procura de acordo com OPEP e Rússia para reduzir produção de petróleo Saudi Royal Palace/AFP/File

Texto por: RFI

Os países membros do G20 estão reunidos hoje em Riade, à procura de um acordo sobre a redução da produção do petróleo. Antes a OPEP evocou num comunicado ter havido um pré-acordo entre Riade e Moscovo para reduzir cerca de 10 milhões de barris por dia, por ocasião de um encontro via Net entre a Arábia saudita e a Rússia..