Estados Unidos

Estados Unidos tem mais casos do coronavírus e mais de 20 mil mortos em evolução

Imagens terríveis de valas abertas em Nova Iorque para enterrar vítimas do coronavírus REUTERS/Lucas Jackson

Texto por: João Matos

Em jeito de balanço sobre a pandemia do coronavírus no mundo de destacar hoje os Estados Unidos, onde se registam 521.714 casos e 20.064 mortos. Em Nova Iorque foram abertas valas para enterrar cerca de 25 mortos diariamente pelo que como o previsto os Estados Unidos, que já registam mais casos, passaram a ocupar também o primeiro lugar em termos de mortes, ultrapassando a Itália, que conta com 19 468 mortos.