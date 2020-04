Irão

Teerão regista muitos casos de morte por coronavírus mas reabre comércio

Irão continua a registar muitas mortes do coronavírus mas reabre comércio ISNA/AFP

Texto por: João Matos

As autoridades iranianas divulgaram hoje novos números de casos globais do coronavírus mas também a reabertura do sector do comércio para tentar minimizar os prejuízos na economia do país. Mesmo assim o governo recomenda às pessoas a ficarem em casa sempre que possível.