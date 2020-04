Europa

Jovem morto pela polícia em Bruxelas e Europa quer espionar europeus

Jovem morto pela polícia nos arredores de Bruxelas e Europa que quer espiar cidadãos europeus OLIVIER GOUALLEC / BELGA / AFP

Texto por: João Matos

O bairro de Anderlecht nos arredores de Bruxelas ficou marcado ontem à noite por um choque frontal de um carro da polícia e a moto de um jovem de 19 anos que em consequência disso perdeu a vida. O jovem tentava fugir a um controlo de identidade da polícia. Assim com a sua morte houve vários incidentes com 7 civis feridos e dois polícias. Enquanto isto, a Europa quer espionar cidadãos através dos seus telemóveis para prevenir infectados com o coronavírus.