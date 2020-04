Papa Francisco faz sozinho missa de Páscoa enviando mensagem de esperança

Mensagem de esperança do Papa Francisco na sua missa de Páscoa neste momento em que o mundo é atacado pelo coronavírus

Pela primeira vez desde há uma eternidade na história da Igreja católica, evangélica e romana, não houve a tradicional benção "urbi et orbi" neste domingo de Páscoa do Papa da varanda da Basílica de S. Pedro. Mas foi da mesma Basílica que proferiu a sua missa de Páscoa, transmitida ao mundo pela rádio, televisão, Internet e redes sociais.

O Sumo Pontífice, pediu aos cristãos para anunciarem a vida num mundo turbulento e marcado pela morte e destruições.

"Façamos calar o grito da morte, basta de guerras! Ponhamos fim à produção e ao comércio de armas, porque necessitamos é de pão e não de armas.

"Que se abram os corações daqueles que têm para encherem as mãos vazias dos desprovidos do mínimo necessário à vida", declarou, o Papa Francisco.

Este é um domingo de Páscoa muito especial e doloroso, porque o mundo está a ser atacado pela pandemia do coronavírus que já ceifou vidas, matando mais de 110 mil pessoas, pelo que o Papa apelou os países ricos a ajudarem perdoando a dívida dos estados mais pobres.

Papa Francisco 12-04-2020

"Tendo em conta as circunstâncias, as sanções internacionais que impedem os países penalizados assistir de modo conveniente suas populações, devem ser alijeiradas.

"Há que permitir a todos os Estados responder às necessidades mais importantes dos seus povos reduzindo ou mesmo anulando a dívida dos países mais pobres que já têm poblemas orçamentais."

O Papa Francisco, evocou ainda na sua missa de Páscoa, os abortos que matam inocentes e recordou os cristãos que são os peregrinos da esperança, que devem espalhar a mensagem da vida de Jesus Cristo ao mundo inteiro.

